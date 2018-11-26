В Татарстане суд рассмотрит уголовное дело челнинцев, подозреваемых в проведении нелегальных банковских операций на 4,4 млрд рублей. Полученный ими доход следствие оценивает в 232 млн.

В преступной группе — 22 соучастника, сообщает TatCenter . В зависимости от роли они обвиняются в создании преступного сообщества. незаконных: банковской деятельности, организации юрлиц, хранении оружия и наркотиков. Организатором банды, по версии следствия, стал 36-летний челнинец. Обналичкой созданная им компания занималась с 2012 года. Услуги для предпринимателей стоили 1,5−9%. В составе группы действовало более 70 юрлиц, посредники, «физики» — обнальщики.

Пять фигурантов дела находятся под стражей, трое — под домашним арестом, остальные- под подпиской не невыезде. Уголовное дело рассмотрит Набережночелнинский городской суд, сообщили в прокуратуре РТ.