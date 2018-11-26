Обладателями главного приза — двух грантов — стали студенты Уральского федерального университета (УрФУ), обучающиеся по направлению «Программная инженерия». Четверо призеров конкурса, также студенты УрФУ, получили гарантированную возможность пройти оплачиваемую стажировку в одном из аналитических или IT-подразделений банка. Еще двум студентам, из УрФУ и Уральского государственного экономического университета, эксперты из состава жюри предложили пройти дополнительное собеседование, и в случае успеха им также будут организованы оплачиваемые стажировки.

«На самом деле в кейс-чемпионате «Train Brain» нет проигравших. Студенты, которые не заняли призовые места, имели прекрасную возможность соотнести уровень своих знаний с теми требованиями, которые выдвигает работодатель. В случае необходимости они могут подтянуть этот уровень и по запросу получить индивидуальный план развития компетенций, который составят наши специалисты, — подчеркнул руководитель департамента корпоративного развития и управления персоналом Юрий Воронин. — Для УБРиР проведение подобных кейс-чемпионатов — прекрасная возможность сформировать кадровый резерв из молодых и перспективных специалистов, которые заинтересованы в профессиональном росте и развитии».

Кейс-чемпионат УБРиР «Train Brain» проходил в несколько этапов. Всем желающим нужно было заполнить анкету и решить один из двух кейсов на выбор. Как отметили организаторы конкурса, всего было собрано 633 заявки от студентов екатеринбургских вузов и ссузов. В итоге до финала дошло только 12 самых достойных участников, сумевших предложить лучшие варианты решения бизнес-задач.