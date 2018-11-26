Тинькофф Банк видит негативные тенденции, которые формируются на рынке необеспеченного потребительского кредитования . Об этом в ходе конференц-кола заявил председатель правления кредитной организации Оливер Хьюз.

«Есть некоторые явления на рынке, которые нам не очень нравятся. Это первые признаки нерационального поведения пары-тройки игроков, которые дают большие длинные кредиты наличными, в массовом сегменте особенно, тем клиентам, у которых доход не растет. Нам это не нравится. Это первый сигнальчик, но ничего плохого не происходит, как вы видите из нашей прибыли, наших результатов», — отметил Хьюз.

Общий объем кредитного портфеля TCS Group Holding PLC (ключевой собственник — Олег Тиньков), онлайн-провайдера финансовых и нефинансовых услуг на базе экосистемы Tinkoff.ru, увеличился за девять месяцев на 23,3% — до 205,4 млрд рублей.

По словам Хьюза, рост был обеспечен в том числе выдачей ссуд наличными и POS-кредитов. В 2019 году Тинькофф Банк намерен расширить продуктовую линейку за счет залогового кредитования. Банк уже тестирует выдачу займов под залог автомобиля, недвижимости, а также залоговое кредитование малого бизнеса .