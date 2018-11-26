Чистая прибыль TCS Group Holding PLC (ключевой собственник — Олег Тиньков), онлайн-провайдера финансовых и нефинансовых услуг на базе экосистемы Tinkoff.ru, в соответствии с МСФО составила за III квартал 7,3 млрд рублей, увеличившись на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это рекордно высокое значение чистой прибыли за квартал в истории группы, подчеркивается в ее релизе.

Чистая прибыль за девять месяцев также стала рекордной, увеличившись на 51% в годовом выражении и достигнув 19 млрд рублей.

Совокупные активы группы выросли на 24,2% по сравнению с началом года до 322 млрд рублей. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 23,3% до 205,4 млрд. За первые девять месяцев 2018 года привлечено более 1,7 млн новых активных клиентов по кредитным продуктам. Объем кредитов за вычетом резервов вырос на 30% до 168,7 млрд. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась с 13,4% на 1 января 2018 года до 10,8% на 30 сентября.

В числе прочего в релизе указывается, что доля Тинькофф Банка на рынке кредитных карт по состоянию на 1 октября 2018 года составила 11,4%; банк является вторым по объему портфеля игроком на российском рынке кредитных карт .

Объем средств на счетах клиентов вырос по сравнению с началом года на 30,4% и достиг 233,5 млрд рублей.

Объем собственных средств группы увеличился за девять месяцев на 17% до 37,6 млрд рублей.



По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, на сегодняшний день экосистема «Тинькофф» насчитывает более 8 млн клиентов. Примерно половина из них являются заемщиками, еще половина — клиенты трансакционного бизнеса. В сервисе «Тинькофф Бизнес» на конец III квартала насчитывалось около 390 тыс. клиентов, в сервисе «Тинькофф Инвестиции» — 157 тыс.