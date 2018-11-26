Совет директоров TCS Group Holding PLC (онлайн-провайдер финансовых и нефинансовых услуг на базе экосистемы Tinkoff.ru, ключевой собственник — Олег Тиньков) 25 ноября одобрил четвертую выплату промежуточных дивидендов за 2018 год в размере 0,28 доллара на одну акцию / глобальную депозитарную расписку (при этом одна ГДР соответствует одной акции). Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за III квартал, составила приблизительно 51,1 млн долларов, уточняется в релизе группы.

В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 7 декабря 2018 года, состоится ориентировочно 10 декабря. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 6 декабря.

Выплата дивидендов держателям ГДР группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через пять рабочих дней после выплаты дивидендов по акциям.



TCS Group в понедельник сообщила о рекордных за ее историю показателях квартальной и девятимесячной прибыли. Так, прибыль за III квартал текущего года составила 7,3 млрд рублей (плюс 44% в годовом выражении), за девять месяцев — 19 млрд (плюс 51%).

