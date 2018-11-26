Группа TCS Group Holding PLC (онлайн-провайдер финансовых и нефинансовых услуг на базе экосистемы Tinkoff.ru, ключевой собственник — Олег Тиньков) обновила прогноз финансовых показателей, которых предполагается достичь по итогам 2018 года. Так, годовая чистая прибыль ожидается теперь в размере более 26 млрд рублей, в то время как прежний прогноз составлял 24 млрд.

Как поясняется в релизе группы, прогноз обновлен с учетом ее высоких финансовых результатов за период с начала года. TCS Group в понедельник сообщила о рекордных за ее историю показателях квартальной и девятимесячной прибыли по МСФО. Прибыль за III квартал текущего года составила 7,3 млрд рублей (плюс 44% в годовом выражении), за девять месяцев — 19 млрд (плюс 51%).

Ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля — не менее 40% (предыдущий прогноз — не менее 25%). Согласно данным отчетности, за девять месяцев с начала года общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 23,3%.

Ожидаемая стоимость риска — приблизительно 7% с учетом требований МСФО 9. Ожидаемая стоимость фондирования — на нижней границе диапазона в 6—7%.



Стоимость риска в III квартале составила 6,2%, за девять месяцев — 6,7%.