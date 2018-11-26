Связь-Банк завершил процесс реорганизации в форме присоединения к нему банка «Глобэкс», сообщили в пресс-службе финучреждения.

«ПАО АКБ «Связь-Банк» завершил процесс реорганизации в форме присоединения АО «Глобэксбанк» и стал его правопреемником по всем правам и обязанностям. Филиалы Глобэксбанка вошли в сеть Связь-Банка и продолжают работать по тем же адресам. Теперь Связь-Банк обслуживает клиентов в 64 городах России. Сеть пополнилась пятью филиалами — Центральным, Невским, Сибирским, Донским и Поволжским. Общее количество точек продаж увеличилось почти на 30% до 127... Клиенты банка «Глобэкс» продолжат обслуживаться по действующим договорам на прежних условиях», — говорится в релизе.



Решение о реорганизации было принято 23 апреля 2018 года наблюдательным советом Внешэкономбанка (главный акционер Связь-Банка и «Глобэкса»).