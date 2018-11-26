Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ двум компаниям во взыскании более 327 млн рублей убытков с Пробизнесбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Заявление было направлено в столичный арбитраж ООО «ВЭЙ М» и ООО «НЕО Инжиниринг», которые являются кредиторами банка. Однако Арбитражный суд Москвы 19 сентября отклонил заявление кредиторов. Ввиду недоказанности совокупности условий, необходимых для применения ответственности в виде взыскания убытков, а также недоказанности их наличия и размера, требования заявителей не подлежат удовлетворению, говорится в определении суда.

Это не первый иск кредиторов банка о взыскании убытков с управляющего. Арбитраж Москвы в августе отклонил иск ООО «Автоцентр» о взыскании около 292 млн рублей убытков с Пробизнесбанка в лице АСВ. Заявитель отметил, что в период осуществления АСВ функций временной администрации банка (10 и 11 августа 2015 года) был произведен ряд операций по списанию денежных средств с корреспондентского счета Пробизнесбанка на сумму более 1 млрд рублей.

В дальнейшем АСВ оспорило эти банковские операции. Суды в рамках рассмотрения дела о банкротстве признали их недействительными в силу того, что их осуществление повлекло оказание предпочтения отдельным кредиторам Пробизнесбанка, напомнил заявитель.

Всего были признаны недействительными 129 операций, совершенных 10 и 11 августа, на общую сумму 291,9 млн рублей, говорится в определении. Таким образом, как считает заявитель, в результате совершения Агентством по страхованию вкладов спорных операций, признанных затем судом недействительными, из конкурсной массы Пробизнесбанка выбыло 291,9 млн рублей.