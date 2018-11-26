Ситибанк улучшил условия рефинансирования кредитов в рамках эксклюзивного предложения для посетителей портала Банки.ру. Оформить ссуду на погашение кредитов, взятых в других банках, можно теперь по специальной гарантированной ставке 11,9% годовых вместо прежних 12,9%.

Чтобы воспользоваться специальным предложением «Рефинансирование — Банки.ру» , необходимо заполнить онлайн-заявку .

Средства предоставляются на срок до пяти лет без залога и поручительства. Сумма нового займа может составить от 200 тыс. до 1 млн рублей.

Банк может принять решение о выдаче ссуды в день обращения — нужны только паспорт и документ, подтверждающий доход. Если у заемщика есть действующий кредит или кредитная карта в другом банке, то подтверждение дохода не требуется, но сумма финансирования не может превышать 600 тыс. рублей. Договор может быть оформлен без личного страхования.

«Рефинансирование — подходящее решение для заемщиков, у которых есть действующие кредиты на невыгодных условиях. Оформив кредит по программе «Рефинансирование» Ситибанка, заемщики смогут не только снизить ежемесячный платеж и объединить несколько кредитов в один, но и снять обременение с заложенного имущества. Среди предложений по рефинансированию кредитов без обеспечения процентная ставка 11,9% годовых является одной из самых низких», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.

