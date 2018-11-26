Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 66,45 рубля, курс евро повысился на 36 копеек, до 75,41 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Один из главных драйверов российской валюты — нефть — утром в понедельник торгуется в плюсе. На фоне роста нефтяных котировок рублевые пары, по идее, должны были открыться снижением на Московской бирже, но открылись ростом, замечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

«Ослабление рубля вызвала эскалация геополитической напряженности между Россией и Украиной», — поясняет эксперт. В воскресенье, 25 ноября ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России, напоминает аналитик. Для остановки украинских военных кораблей было применено оружие. Все три судна задержаны. Президент Украины Петр Порошенко назвал это «актом агрессии» и призывал ЕС и США разобраться с «российским беспределом.

«Смотрим, как после открытия рынка будет реагировать рубль. Если пары перекроют рост на 50% и более, значит ждем дальнейшего флэта в диапазонах 65,4—66,2 рубля для доллара США и 74,55—75,35 рубля для евро. Замечу, что крупные игроки (юридические лица) в пятницу значительно увеличили короткие позиции по доллару на 20% (+243 тыс. контрактов) по отношению к четвергу», — комментирует эксперт.