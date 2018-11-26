Около половины россиян считает, что банковские вклады являются наиболее правильным вариантом обращения со сбережениями, говорится в отчете о результатах опроса ВЦИОМ.

«С января по октябрь 2018 г. доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 42—51%, непосредственно в октябре — 46%… О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорит треть опрошенных (34%)», — говорится в отчете.

По данным ВЦИОМ, на вопрос «Как вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать?» 64% респондентов выбрали вариант ответа «Сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее». Сторонниками распоряжаться всеми имеющимися деньгами сразу оказались 24% россиян.

По данным опроса, более половины (51%) россиян сейчас не готовы совершать крупные покупки, 29% респондентов, напротив, считают, что сейчас хорошее время для больших покупок.

Опрос проводился 24 октября 2018 года среди 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, говорится в отчете.