Вопрос использования санкций и торговых войн для сдерживания экономического роста будет поднят на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах первого Российско-индийского стратегического экономического диалога.

«Я не касался бы этой конкретной ситуации, но в целом мы видим, что тренд касается не только России, но и Китая, Индии. Идет обсуждение и санкций, и вводятся дополнительные торговые ограничения. Поэтому этот процесс, он, конечно, может быть привязан к каким-то отдельным событиям, но в целом нужно отдавать себе отчет, что этот процесс — процесс экономического сдерживания развивающихся стран: России, Китая, Индии. Я думаю, этот вопрос будет сейчас поставлен, в том числе на «двадцатке» при обсуждении того, что те меры, которые отдельные страны применяют с точки зрения торговых ограничений, с точки зрения санкционных ограничений, — они все более явно направлены на сдерживание экономической экспансии развивающихся стран», — сказал глава МЭР, отвечая на вопрос, ожидает ли он усиления санкционного давления из-за задержания в Черном море трех военных украинских кораблей, которые нарушили государственную границу РФ.

Орешкин отметил, что Китай уже стал крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности. «Америка это понимает, поэтому та торговая война, те меры, которые применяются против Китая, они в первую очередь направлены на экономическое сдерживание», — пояснил он.

«Объяснение у этих мер может быть любое — они могут быть привязаны к конкретным событиям, при этом объяснения могут состоять из фраз относительно торгового дисбаланса между странами, но те действия, которые применяются, они очевидно напрямую направлены на экономическое сдерживание Китая, России, Индии и других растущих экономик, которые постепенно подпирают и США, и другие страны с точки зрения лидерства в мировой экономике», — подчеркнул российский министр.