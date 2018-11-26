В октябре 2018 года было выдано 3,31 млн новых кредитов общим объемом свыше 805,72 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования — на 39% по сравнению с октябрем прошлого года. Таким образом, объемы кредитования в октябре 2018-го стали рекордными с января 2013-го. Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



«Лидером по темпам роста объемов кредитования в октябре 2018 года стал сегмент кредитов наличными . Общее количество таких кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 60%. В октябре 2018 года было выдано 1,38 миллиона кредитов наличными на общую сумму 380,94 миллиарда рублей против 1,13 млн кредитов на 238,59 миллиарда рублей годом ранее. Средний чек по кредитам наличными вырос на 31%: с 211 до 277 тысяч рублей... Количество новых кредитных карт выросло в годовом отношении на 12%, сумма одобренных лимитов выросла на 35%. В октябре нынешнего года было выдано 1,11 миллиона карт с общим лимитом 82,32 миллиарда рублей, год назад было выдано 987,31 тысячи кредиток с лимитом 61,09 миллиарда рублей. Средний лимит по карте вырос на 20%: с 62 до 74 тысячи рублей», — отмечается в сообщении.

По данным ОКБ, количество новых ипотечных кредитов , средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в октябре, увеличилось на 10% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов выросли на 28%. Так, в октябре было выдано 123,00 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 260,74 млрд рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 16%: с 1,82 до 2,12 млн рублей.

Количество новых автокредитов выросло на 1%, объемы выдач увеличились на 18%. В октябре было выдано 53,65 тыс. кредитов на 44,95 млрд рублей. Средняя сумма автокредита выросла на 16%: с 721 до 838 тыс. рублей, отметили в ОКБ.

«Единственный сегмент, в котором наблюдалась отрицательная динамика — POS-кредитование. Количество новых POS-кредитов снизилось на 15%, а объемы выдач на 12% по сравнению с предыдущим годом. В октябре 2018 года было выдано 632,34 тысячи POS-кредитов общим объемом 22,36 миллиарда рублей, годом ранее — 742,39 тыс. кредитов на сумму 25,29 миллиарда рублей. Средний чек по POS-кредитам вырос на 4%: с 34 до 35 тысячи рублей», — говорится в релизе.