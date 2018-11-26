Решение представляет собой модуль, написанный на JavaFX, обладающий следующим функционалом:

Получение фотографии клиента и валидация изображения с использованием библиотеки контроля качества (БКК) изображения от Ростелеком.

Запись необходимых для сбора биометрических данных, аудиотреков с последующей валидацией (БКК).

Подготовка и отправка пакета данных в ЕБС через шину CBS BUS Компании ИНВЕРСИЯ.

Модуль можно использовать как автономно, так и в связке с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК». Во втором случае модуль вызывается из интерфейса ЯДРА ЦАБС и требует наличия лицензии на модуль «Взаимодействие с ЕСИА», разработки Компании ИНВЕРСИЯ.

Компания ИНВЕРСИЯ - одна из ведущих российских компаний-разработчиков на рынке банковского программного обеспечения.



Профиль компании: комплексная автоматизация кредитно-финансовых организаций, автоматизация отдельных направлений бизнеса, системная интеграция. Поставка системного ПО, сетевого и серверного оборудования. Услуги по внедрению, поддержке, обучению, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг.



Согласно исследованию, опубликованному в апрельском номере журнала «IBS Journal», продукт ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» с 11-ю контрактами на поставку системы новым клиентам занял первое место среди решений класса core banking в России по итогам 2017 года.

Источник: ИНВЕРСИЯ