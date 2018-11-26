Доля валютных вкладов населения сроком от месяца до года в российских банках на 1 ноября 2018 года впервые за два с половиной года превысила 30% от общей суммы валютных вкладов (без учета вкладов до востребования и депозитов сроком до 30 дней), подсчитал РБК на основе данных ЦБ. Резкий рост пришелся именно на октябрь: в начале месяца доля вкладов до года составляла 24,1%, а на 1 января — 20,4%.

В денежном выражении вклады сроком до года выросли за месяц почти на 28% — с 1,04 трлн до 1,33 трлн рублей, а с начала года — в полтора раза. Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн рублей, а почти на 300 млрд рублей (4,5 млрд долларов) снизился объем долгосрочных вкладов — с 3,27 трлн до 2,99 трлн рублей.

Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования в октябре был стабильным — 1,37 млрд рублей на 1 октября против 1,34 млрд рублей на 1 ноября.

Рост доли валютных вкладов сроком до года происходил на фоне активного подъема ставок по долларовым депозитам, начавшегося в конце сентября, после того как в конце лета — начале осени банки столкнулись с оттоком валютных вкладов. Например, из Сбербанка клиенты забрали в августе 1,2 млрд долларов, в сентябре — 900 млн долларов. В целом за август объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков (Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка) сократился на 7,4 млрд долларов. Отток происходил на фоне резкого роста курса доллара из-за ужесточения санкционной риторики насчет возможного введения ограничений на валютные операции госбанков.

Когда банки в борьбе за ликвидность вынуждены повышать ставки, часто они предлагают более выгодные условия именно на короткие сроки — до года, чтобы не увеличивать стоимость обслуживания портфеля в долгосрочной перспективе, говорит генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. «Если брать все кризисы, то в страшных 2014—2015 годах большинство банков держало самые высокие ставки именно по коротким вкладам, а те, кто держал их на длинных, во время снижения стоимости фондирования были вынуждены расплачиваться за такое решение», — отмечает эксперт.

Рост ставок по валютным вкладам с сентября произошел более или менее равномерно по всей линейке, указывает начальник аналитического управления «Открытие Брокер» Анна Морина. То, что в октябре увеличилась доля именно коротких вкладов, связано с ожиданием повышения ставок американской ФРС и, соответственно, будущих процентных ставок, что сокращает интерес долларовых вкладчиков к долгосрочным вкладам, и они отдают предпочтение более коротким, считает она.

Клиенты могут размещать валюту на два-три месяца в расчете на дальнейший рост ставок по депозитам, поскольку ведущие банки повышают ставки третий месяц подряд. На этом фоне физлица предпочитают не фиксировать ставку на долгий период, а ожидают более выгодных предложений до конца года, тем более что в декабре многие банки традиционно вводят сезонные вклады с повышенными ставками, предполагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин.