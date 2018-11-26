«Программа действует с мая этого года и уже каждый пятый держатель карты Alfatravel приобрел билет на накопленные мили», - прокомментировал директор по парнерам розничного бизнеса Альфа-Банка Даниил Поколодный. - Банк проанализировал транзакции на сайте Alfatravel по бронированию отелей и покупке билетов на период новогодних праздников. 20% держателей карт уже к началу осени накопили достаточное количество миль и запланировали долгожданную поездку, оплатив ее бонусами полностью или частично. Самыми популярными городами для празднования Нового года оказались – Сочи и Санкт – Петербург, заграницей лидируют Рим и Барселона. В декабре мы ожидаем повышение активности покупок на сайте, что даст клиентам возможность заработать дополнительные мили

Наиболее популярными направлениями у держателей карт оказались внутренние перелеты по России. Пальму первенства среди российский городов держит Сочи, за ним идут Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Челябинск и Самара. В зарубежных поездках особенно выделяется солнечная Италия, за ней следуют Германия, Испания и Турция.

Карта Alfatravel – находка для путешественников. При оплате обычных покупок картой на бонусный счет возвращается до 5% милями. Условия начисления зависят от категории самой карты. На платформе сайта travel.alfabank.ru накопленные мили можно обменять на ж/д и авиабилеты, отели, а также целый ряд туристических услуг. Условия обмена максимально просты – 1 миля равна 1 рублю. Главные преимущества продукта Альфа-банка по сравнению с конкурентами заключается в том, что срок действия миль неограничен, а с поддержкой партнеров банка стало возможно бронировать билеты на рейсы любых авиакомпаний в том числе лоукостеров и чартерных рейсов.



Покупки в магазинах – не единственный способ сэкономить на предстоящем перелете. Программа лояльности карты включает в себя возможность возврата до 11% миль за транзакции, совершенные на сайте travel.alfabank.ru , а так же целый набор бесплатных услуг: снятие наличных за рубежом, доступ к счетам в разных валютах, страховка держателя карты и членов его семьи, интернет в роуминге, упаковка багажа, членство Priority Pass. В дополнение к этому участникам программы доступна скидка на услуги такси и аренды авто по всему миру.