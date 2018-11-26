Вкладчики «Кэшбери» не стали дожидаться обещанных 1 декабря выплат: они переводят деньги в очередную компанию основателя финансовой пирамиды Артура Варданяна — GDC (Global Decentralized Community). Об этом «Известиям» рассказали сами инвесторы, которые рассчитывают вернуть вложенные средства через новый проект.

По словам вкладчиков «Кэшбери», перевести деньги в GDC можно через личный кабинет на сайте финансовой пирамиды. Так, Юлия Иванова из Новосибирска перечислила в новую компанию 1 млн рублей, Яна из Москвы — 500 тыс., рассказали инвесторы. По словам Юлии, «вывести деньги из «Кэшбери» уже не получится, поэтому для возврата инвестиций нужно использовать другие способы». Вкладчица уверена: когда заработает GDC, инвестиции можно будет забрать.

«Я и мои подруги решили попробовать вложиться в новую компанию, потому что это последний шанс, — сказала Иванова. — Остается только надеяться. Лишь Артур знает, можно ли будет инвесторам получить назад свои средства». Ее коллега Яна также считает, что ждать выплат 1 декабря не стоит и вложение в GDC — единственный способ вернуть деньги.

Компания GDC начнет работу через два месяца, говорится на ее сайте. Там также указано, что она будет вести деятельность в 10 странах, и часть пользователей «Кэшбери» будет переведена туда автоматически. Например, те, чьи вложения не превышали 20 тыс. рублей.

Пока о деятельности GDC известно лишь то, что это будет «децентрализованное инвестиционное сообщество, работающее по принципу многоуровневого маркетинга и блокчейн». Какой доход компания предложит своим инвесторам, остается тайной. Но, как указано на сайте проекта, «Кэшбери» была лишь разминкой». Стоит отметить, что пирамида предлагала до 600% годовых для физлиц и до 228,5% годовых — для предпринимателей. 11 ноября сервис приостановил работу.



По мнению экспертов, граждане повторно потеряют инвестиции. По их оценкам, ущерб от деятельности GDC может превысить потери от «Кэшбери», составив не менее 10 млрд рублей.

