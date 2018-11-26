Представители старшего поколения в России трудятся руководителями различных уровней власти и организаций, водителями, неквалифицированными рабочими, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Исследование готовности работников старших возрастных групп к изменениям в сфере занятости и профессиональному развитию.

Доклад подготовили доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Российского экономического университета имени Плеханова Фарида Мирзабалаева и начальник лаборатории стратегических исследований социально-трудовых отношений Центра изучения трудовых отношений и рынка труда ВНИИ труда Минтруда РФ Ольга Забелина. Авторы изучили данные Росстата относительно численности и структуры работников по группам.



Согласно исследованию, в возрасте от 55 до 59 лет люди чаще всего трудятся руководителями органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций, творческими сотрудниками, включая теле- и киноиндустрию, рекламу и реставрационные работы, рабочими жилищно-коммунального хозяйства, неквалифицированными рабочими сферы обслуживания, торговли и родственных видов деятельности. В 2015 году в последней категории было занято 30% представителей данной возрастной группы и, как утверждают авторы доклада, намечалась тенденция к увеличению их доли.

Меньше всего на протяжении рассматриваемого периода оказалась доля возрастных работников в группе прочих специалистов высшего уровня квалификации (14,4% как в 2004 году, так в 2015 году), демонстраторов товаров и одежды (9,1% в 2004 году и 16,2% в 2015 году).

Ситуация с занятыми работниками в возрасте от 60 до 72 лет существенно отличается. Больше всего представителей этой возрастной группы в 2004—2015 годах трудились квалифицированными работниками сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, специалистами высшего уровня квалификации в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения, и образования. Меньше всего возрастных сотрудников было в кино и в телеиндустрии, рекламе, среди неквалифицированных сельхозрабочих, продавцов товаров и услуг.



Вместе с тем, начиная с 2016 года, методика сбора данных Росстатом относительно численности и структуры работников по группам занятий изменилась. «Поскольку новые группы не соотносимы с используемой по 2015 год включительно группировкой, следует проанализировать структуру работников по группам занятий в 2016 году отдельно», — подчеркивают авторы.

Так, по их данным, в 2016 году в возрастной группе 50—59 лет лидировали следующие специалисты: водители и операторы подвижного оборудования, руководители и специалисты в области образования (11,7, 8,8 и 6,2% соответственно). У людей в возрасте 60—72 лет наиболее предпочтительные группы занятий значительно изменились. Ими в 2016 году стали квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, руководители и работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники (13,4, 8,7 и 8,1% соответственно).

Наименее распространенными среди работников в возрасте 50—59 лет в 2016 году оказались следующие виды деятельности: специалисты-техники в области информационно-коммуникационных технологий (0,15%), помощники в приготовлении пищи (0,29%) и уличные торговцы (0,11%).

Стоит отметить, что среди работников в возрастной группе 60—72 лет ситуация со специалистами в области компьютерных технологий еще больше ухудшается, их доля среди всех работников данной возрастной группы составила всего 0,07%.

«Можно сказать, что с переходом в более старшую возрастную группу начинают лидировать занятия, не требующие квалификации. Также представители старших возрастных групп не могут реализовать себя в современных информационных сферах», — констатируют эксперты.