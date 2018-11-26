Аналитический отдел компании Artezio из группы «Ланит» провел комплексное тестирование более чем 20 мессенджеров с целью определить лучшие программы, которые способны обеспечить высокий уровень приватности. На первой строчке рейтинга из восьми самых защищенных мессенджеров оказался Signal.

Как поясняют в Artezio, разработанные для мобильных платформ iOS и Android приложения оценивались по 30 критериям, включая надежность шифрования данных, уровень защиты персональной информации (наличие двухфакторной идентификации), готовность к раскрытию персональных данных, функциональность систем хранения переписки, уровень защиты от нестандартных методов копирования информации. Качество шифрования данных и надежность средств защиты информации были ключевыми критериями при формировании итоговой экспертной оценки. Программы, которые не отвечали минимальным требованиям по обеспечению конфиденциальности переписки, были исключены из списка.

Мессенджер Signal получил лучшую оценку за наличие двухфакторной идентификации, шифрование по умолчанию, высокое качество протокола шифрования и готовность к раскрытию персональных данных. Среди его недостатков эксперты отмечают отсутствие функционала для отзыва (удаления) контента и защиты от создания снимков экрана.

На втором месте оказался мессенджер Wickr. Его рейтинг понижен из-за наличия платной версии программы, которая является более функциональной, и отсутствия данных по раскрытию информации о пользователях.

Telegram занимает третье место в списке, опережая Confide, Viber, Line, WhatsApp и iMessage.



Мессенджер от Facebook эксперты признали самым небезопасным для ведения конфиденциальной переписки. Серьезными недостатками названы низкая защита пользовательской информации, включая готовность корпорации делиться информацией о пользователях, отсутствие инструмента для удаления сообщений на определенных устройствах.

