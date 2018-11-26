Обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции являются подозрительными и могут стать причиной блокировки операций индивидуального предпринимателя со стороны банка. Об этом рассказала руководитель по управлению комплаенс-рисками блока «Малый и средний бизнес» Альфа-Банка Наталья Петропавловская в интервью в программе «Первые лица» с Инной Луневой.

«Есть три вида: это обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции. Транзитные операции — это промежуточное звено, которое в итоге превращается в обналичивание или вывод капитала за границу», — отметила она.



Представитель Альфа-Банка также объяснила, как распоряжаться доходами индивидуального предпринимателя, чтобы не попасть под санкции банка, и как используются предприятия розничной торговли в схемах по обналичиванию.