Отрицательная разница между активами и обязательствами иркутского ВостСибтранскомбанка превышает 206 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте ЦБ.

Так, оценка величины активов банка по состоянию на дату отзыва его лицензии (19 октября 2018 года) снижена с почти 2,417 млрд рублей в бухгалтерском балансе до 2,076 млрд по итогам обследования за счет уменьшения оценки размера чистой ссудной задолженности с 1,623 млрд до 1,283 млрд рублей.



При этом обязательства банка составляют почти 2,282 млрд рублей.

Арбитражный суд Иркутской области 16 ноября принял заявление временной администрации ВостСибтранскомбанка о признании его банкротом, сообщает ЦБ.



Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с 31 октября расчеты с вкладчиками ВостСибтранскомбанка через Сбербанк, сообщало, что по состоянию на 23 ноября выплатило 1,6 млрд рублей из причитающихся вкладчикам примерно 1,9 млрд. В материалах ЦБ уточняется, что объем вкладов в банке (в том числе средств индивидуальных предпринимателей) составлял 1,885 млрд рублей, а общий объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 2,208 млрд.