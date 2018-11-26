В октябре 2018 года в России было выдано ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд рублей, что на 40% превышает уровень октября 2017 года. Такую предварительную оценку дает «ДОМ.РФ».

За десять месяцев, по предварительной оценке, выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 трлн рублей.

«ДОМ.РФ» прогнозирует, что в 2018 году объемы выдачи ипотеки увеличатся до 3 трлн рублей. «Доступность ипотеки является драйвером роста рынка жилья, — подчеркивают в организации. — С ипотекой заключено 55% сделок в новостройках и 46% сделок на вторичном рынке».



Аналитики «ДОМ.РФ» также указывают, что не видят предпосылок для формирования «пузыря» на рынке жилья и ипотеки. Цены на жилье стабильны; доля задолженности, просроченной более чем на 90 дней, составляет 1,89%, что на 0,11 процентного пункта ниже рекордного уровня сентября 2014 года, и она продолжает снижаться, поясняют свою точку зрения эксперты.