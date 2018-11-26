Чистая прибыль банковской группы Societe Generale в России (Росбанк, «ДельтаКредит», Русфинанс Банк) за девять месяцев 2018 года составила 8,815 млрд рублей. Таковы данные отчетности группы по МСФО.



Чистый процентный доход увеличился до 27,908 млрд рублей, чистые непроцентные доходы — до 10,758 млрд рублей.



Активы группы за отчетный период выросли с конца 2017 года и на 30 сентября 2018-го оказались на уровне 1,058 трлн рублей. Обязательства на 30 сентября составили 908,386 млрд рублей.

Процентные расходы Societe Generale сократились за январь-сентябрь до 31,918 млрд рублей. Комиссионные расходы увеличились до 2,732 млрд рублей.

