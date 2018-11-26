Банки с октября следующего года начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей, пишут «Известия» в ЦБ. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Причем информацию об уровне дохода нужно будет подтвердить — сейчас это необходимо лишь при согласовании крупных кредитов.

Долговая нагрузка — показатель payment-to-income (PTI) — фиксирует, какую часть дохода гражданин тратит на погашение долгов ежемесячно. На 1 октября 2018 года средний PTI в России составлял 23,55%, пояснил газете директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, предельный PTI — 50%. Для комфортной жизни с таким долгим кредитом, как ипотека, нагрузка должна быть не более 30%. Иначе возможны длительные финансовые перегрузки и даже дефолт. По словам эксперта, сейчас в России 12,5% заемщиков отдают в погашение долгов более половины своего месячного дохода.



Чтобы оценивать PTI, банки будут обязаны не только запросить у заемщика документы, но и проверить содержащуюся в них информацию. Как пояснили в ЦБ, кредитные организации должны учитывать все обязательства клиента, включая долги по другим кредитам и займам. Эти сведения они смогут получить в бюро кредитных историй. Данные о доходе также нужно будет проверить, однако — не для всех ссуд. Обычно гражданин сам указывает в заявлении на кредит, каков его средний уровень дохода.



Сейчас кредиторы запрашивают как минимум справку с работы должника и его собственную информацию о доходах,. Сведения проверяют лишь при оформлении крупных ссуд — ипотеки, автокредита или крупного потребительского займа. Данные БКИ банки также запрашивают, но лишь при наличии письменного согласия должника, отметил эксперт.

Впрочем, до октября 2020 года для займов на сумму до 50 тыс. рублей и автокредитов будет действовать упрощенный порядок выдачи. В этот период для расчета долговой нагрузки будет использоваться уровень дохода, указанный заемщиком в заявлении, — иными словами, его можно будет не проверять.

В целом новация снизит уровень закредитованности населения, но увеличит время на принятие решения о выдаче ссуды и расходы банков, полагают участники рынка. Издержки кредитные организации переложат в цены услуг, и ставки из-за этого могут вырасти.