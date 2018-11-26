Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП) , которая заработает в начале 2019 года. Комиссии установлены на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода, сообщает пресс-служба регулятора.

«Система быстрых платежей — важнейший инфраструктурный проект национального значения, который позволит, с одной стороны, обеспечить равный доступ участников рынка к этому сервису, а с другой — предоставит нашим гражданам удобный, надежный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей, — отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова. — Учитывая также и социальную значимость проекта, мы установили для банков привлекательные условия обслуживания в СБП, чтобы они в свою очередь имели возможность предложить минимальные тарифы по таким платежам своим клиентам. Важно отметить, что будет установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. Мы рассчитываем, что благодаря системе быстрых платежей комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся».

Система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

В дальнейшем в сервисах СБП будет реализована возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц, отмечает регулятор. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж.