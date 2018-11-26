Аналитики БКС рекомендуют инвесторам избавляться от акций «Мечела», ожидая дальнейшего ухудшения динамики финансовых показателей на фоне снижения цен на сырьевые товары.



Металлургическая компания представит результаты за III квартал во вторник, 27 ноября. Как прогнозируют в БКС, выручка «Мечела» может вырасти на 3% за счет роста продаж ресурсов и стали. В то же время аналитики ожидают снижения показателя EBITDA на 10%.

Бумаги «Мечела» сейчас находятся в нисходящем тренде. С сентября их котировки потеряли около 20%. В понедельник, 26 ноября, на торгах Московской биржи обыкновенные акции стоят около 92,4 рубля, снизившись с пятницы на 0,7%, «префы» торгуются на уровне 102,3%, потеряв за день около 1%.