Банк «Русский Стандарт» выпустил новую версию RSB Mobile — мобильного приложения для платформ iOS и Android, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«В обновленный мобильный банк стало можно войти по логину и паролю нового интернет-банка RSB Online. Кроме того, действующие пользователи смогут продолжить входить в приложение по отпечатку пальца, графическому ключу или цифровому коду, как и раньше», — говорится в релизе.

Кроме того, на всех страницах с платежами и переводами появилась дополнительная кнопка для быстрой оплаты в правом верхнем углу, отметили в банке.