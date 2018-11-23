Президент США Дональд Трамп в воскресенье утром дал положительную оценку тому факту, что мировые цены на нефть продолжают снижаться, назвав это своей заслугой, а также обратил внимание на снижение уровня инфляции в Соединенных Штатах. Соответствующее сообщение глава государства разместил в своем Twitter.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 ноября 2018 г.

«Как замечательно, что цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т), — написал он, имея в виду себя. — Добавьте к другим хорошим экономическим новостям значительное урезание налогов. К тому же, уровень инфляции снижается (обратите внимание, ФРС)». Последнее было сказано в связи с регулярной критикой, которую глава государства высказывает в отношении проводимой Федеральной резервной системой (ФРС) США политики регулярного повышения базовой процентной ставки, что, как считает Трамп, негативно влияет на экономический рост страны.

23 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent (основная на международном рынке для определения стоимости нефти, в том числе российской) на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,2% и составила 59,8$ США за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня 60$ за баррель 27 октября 2017 года.