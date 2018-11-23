На банковском рынке наметился очередной всплеск повышения ставок по вкладам. Крупные розничные банки запасаются впрок рублевой ликвидностью, пишут «Ведомости».

Доходность рублевых вложений с учетом капитализации процентов в ряде банков уже достигла (а в некоторых и превысила) 8% годовых, в частности в ВТБ, Альфа-Банке, Московском Кредитном Банке, Московском Индустриальном Банке и СМП Банке.

Одной из причин роста доходности вкладов остается ожидание повышения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ, признаются банкиры. Оно запланировано на 14 декабря. Регулятор повышает ставку превентивно, чтобы сдержать инфляцию. А она может ускориться, в частности, в связи с увеличением с 1 января НДС.

ЦБ повысит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта в декабре этого года и марте следующего — всего до 8%, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров также ожидает повышения ключевой ставки в декабре, феврале и марте.

«Поскольку есть вероятность нового подъема ключевой ставки в декабре, банки могут формировать задел ликвидности, постепенно повышая ставки уже сейчас», — объясняет текущий рост ставок вкладов зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин.



Помимо макроэкономических факторов и ожидаемого повышения ставки ЦБ в декабре сейчас существенное влияние на рост ставок оказывает и сезонный фактор, отмечает директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян. «В конце года традиционно растут потребительская активность населения и спрос на кредиты. Поэтому банки стремятся привлечь свободные средства граждан — полученные премии, другие дополнительные выплаты или просто накопления за год. Цель предновогодних акций — привлечь в банк новых вкладчиков и нарастить портфель депозитов», — объясняет он.

По мнению экспертов, крупные банки продолжат повышать ставки вкладов как минимум до нового года.

