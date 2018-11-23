Около 250 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, смогут за пять лет бесплатно получить новую профессию либо пройти повышение квалификации при обращении в центры занятости. Об этом рассказали ТАСС накануне Дня матери в пресс-службе Минтруда.

Праздник День матери учрежден в 1998 году Указом президента России Бориса Ельцина и отмечается в последнее воскресенье ноября. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. По данным Фонда социального страхования, в 2017 году в отпуске по уходу за ребенком находились около 1,1 млн женщин.

В последние годы в России вводятся новые меры государственной поддержки семей с детьми, сообщили в ведомстве. Так, в рамках нацпроекта «Демография» планируется организовать в регионах профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

«Указанное мероприятие будет реализовано в течение пяти лет (2020—2024). Ежегодно на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет планируется направлять порядка 38,5—49 тыс. человек», — рассказали в министерстве.

Обучение будет бесплатным и будет осуществляться по направлению органов службы занятости, добавили в министерстве.



