Саммит Европейского союза, на котором в воскресенье со стороны Брюсселя было утверждено соглашение с Великобританией о ее выходе из сообщества, заложил основу для упорядоченного Brexit. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы можем сказать, что, с точки зрения 27 стран ЕС, есть основа для упорядоченного выхода и для будущих отношений», — сказала глава Кабмина ФРГ.

«Можно сказать, что это был исторический саммит и исторический день, который вызывает двойственные чувства», — считает канцлер. Она в очередной раз заявила, что сожалеет о решении жителей Великобритании покинуть сообщество, «но данный вотум нужно уважать».

По ее словам, согласованный документ представляет собой «хороший баланс прав и обязательств». Он предусматривает в том числе «беспрецедентно тесное сотрудничество» в вопросах безопасности. «Однако впереди еще много работы», — отметила Меркель.

«Думаю, что [премьер-министр Великобритании Тереза] Мэй сделает все, чтобы внести вклад [в достижение конечно результата]», — отметила Меркель. «Пока сосредоточимся на том, чтобы достигнутое сегодня было доведено до конца», — добавила она.