Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к британскому народу с просьбой сплотиться и поддержать согласованный ее Кабинетом проект сделки с Евросоюзом об условиях Brexit. Текст открытого письма к нации за авторством главы британского правительства был вечером в субботу опубликован в основных газетах страны.

«29 марта следующего года Соединенное Королевство покинет Европейский союз. Начнется новая глава в жизни нашего народа, и я хочу, чтобы для страны это был момент обновления и примирения. Мы должны отметить точку, после которой мы навсегда перестанем навешивать ярлыки, деля людей на тех, кто голосовал «за» или «против» выхода [Великобритании из ЕС], и вновь сплотимся как единая нация. Чтобы сделать это, нам нужно сейчас провести Brexit, поддержав эту сделку», — пишет Мэй.

Премьер-министр подчеркнула, что в воскресенье на экстренном саммите ЕС в Брюсселе она будет добиваться одобрения проекта соглашения лидерами 27 остальных государств — членов ЕС. После этого она намерена «душой и сердцем» вести агитационную кампанию в самой Великобритании с тем, чтобы проект сделки поддержал британский народ и одобрил парламент Соединенного Королевства, что наравне с одобрением Европарламента необходимо для ее вступления в силу. Как убеждена сама Мэй, те условия Brexit, которых ее правительство добилось от Брюсселя, должны устроить как сторонников, так и противников евроинтеграции.

Вместе с тем лишь на прошлой неделе в отставку подали двое членов Кабинета Мэй, в том числе министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, и шестеро заместителей и помощников министров, которые таким образом выразили несогласие с курсом главы правительства.

К проекту соглашения по Brexit есть претензии и у сопартийцев премьер-министра, и у оппозиционной Лейбористской партии, и у союзников тори в парламенте — Демократической юнионистской партии (ДЮП). Как пишет The Sunday Telegraph, и в Лондоне, и в Брюсселе сейчас идет срочная работа над альтернативными вариантами соглашения именно на этот случай.