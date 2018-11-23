Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в поддержку проекта соглашения по выходу Великобритании из состава Евросоюза, который лидеры 27 стран сообщества должны утвердить в воскресенье в Брюсселе. Об этом он заявил в воскресенье по прибытии на экстренный саммит ЕС по Brexit.

«Соглашение, которое было достигнуто вследствие выбора британского народа, я считаю хорошим. Я его поддерживаю», — сказал президент Франции. При этом французский лидер отметил, что решение Лондона покинуть союз означает необходимость глубокой реформы сообщества.

«Выход Великобритании означает необходимость глубокой реформы Евросоюза, закладки новых основ сообщества. Это станет лейтмотивом следующих европейских выборов [в Европарламент в мае 2019 года]», — заявил он.

15 ноября Брюссель и Лондон объявили о согласовании проекта договора о Brexit — огромного документа на 585 страниц, который обсуждался почти два года. Теперь его должны утвердить парламенты государств ЕС, Европарламент и парламент Великобритании.

В тексте документа так и осталась не решена главная проблема переговоров — необходимость не допустить жесткой границы между входящей в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландией. Переговорщики просто отложили этот вопрос, письменно пообещав найти решение до 1 июля 2020 года. Согласно документу, на весь переходный период после Brexit, который продлится до конца 2020 года и может быть продлен не более одного раза, Великобритания, по сути, должна будет выполнять все обязанности страны ЕС и соблюдать все нормы европейского рынка, но полностью потеряет доступ к системе принятия решений в Евросоюзе. Великобритания обязалась до конца переходного периода платить взнос в бюджет Евросоюза (порядка 13 млрд фунтов стерлингов в год).