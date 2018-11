Лидеры Евросоюза на саммите по Brexit в Брюсселе 25 ноября признали заключенное соглашение приемлемым и утвердили документ. Теперь соглашение должны одобрить депутаты парламента Великобритании, сообщает РБК.

Лидеры 27 государств, остающихся в Евросоюзе, одобрили согласованное в ходе долгих переговоров соглашение о выходе Великобритании и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании, заявил глава Евросовета Дональд Туск. Он пояснил, что «ни у кого нет повода для счастья» в связи с Brexit и процитировал слова из песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Friends will be friends right till the end (друзья будут друзьями до конца).



Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оценил соглашение как лучшую сделку из возможных. «Я бы проголосовал за эту сделку, потому что это лучшая сделка для Великобритании. Это наилучшая из возможных сделка, и Европейский Союз не изменит своей принципиальной позиции», — пояснил глава Еврокомиссии.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что переговоры были очень трудными. «На протяжении всех этих экстраординарных переговоров нам было очень трудно достичь соглашения», — заявил он и добавил, что сделка является необходимым шагом для укрепления доверия между Великобританией и ЕС. «Мы останемся союзниками, партнерами и друзьями», — заключил Барнье.

Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала после сессии, что «сделка по Brexit одобрена, но процесс выхода еще далек от завершения».



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте оценил выход Великобритании из ЕС как проигрышный для всех. «Никто не выиграл, мы все проиграли», — сказал он. Рютте похвалил Мэй за проведение сложных переговоров и выразил уверенность, что она сможет провести соглашение через парламент в ближайшие дни. Однако он предупредил, что в случае если британские депутаты не одобрят сделку, дальнейших уступок не будет. «Это максимум того, что мы все могли сделать», — заверил премьер.