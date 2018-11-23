Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в 4 тыс. долларов. Это произошло впервые с сентября 2017 года.

Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 01:17 мск биткоин дешевел на 10,17%, до 3 879 долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался на 10,71%, до 3 976 долларов.

Как подчеркивают эксперты, биткоин падал всю последнюю неделю, потеряв в цене порядка 10% от своей стоимости.

19 ноября биткоин преодолел психологическую отметку в 5 тыс. долларов. Ряд аналитиков связали это с тем, что до этого состоялся хардфорк (изменение протокола и разделение криптовалюты) Bitcoin Cash, который разделился на Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Отмечается, что хардфорки, как правило, приводят к дестабилизации рынка криптовалют.

Биткоин, как и остальные криптовалюты, преимущественно падает с конца декабря 2017 года, когда стоимость биткоина превысила 20 тыс. долларов, достигнув исторического максимума.