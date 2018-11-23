По словам главы Счетной палаты, не всегда рационально отвечать на санкции.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что отвечать на санкции со стороны западных стран не всегда рационально. Об этом он заявил в интервью на канале «Россия 1».
По мнению Кудрина, несопоставимость экономик России, США и Евросоюза «ограничивает возможности» ответа на санкции. «Поэтому, если мы хотим думать о своих предпринимателях, то, в общем, нужно сдерживаться по некоторым ответам», — сказал глава СП. Политический и эмоциональный ответ «Вот мы вам тоже» не всегда рационален и конструктивен, в том числе и с точки зрения российского бизнеса, добавил он.
В условиях санкций теряют обе стороны, а импортозамещение не всегда может покрыть потери. «Мир сейчас превратился в общую лабораторию по производству новых товаров, новых технологий», — считает Кудрин. Чтобы создавать собственные технологии, нужно пользоваться лучшими наработками, которые есть в мире, уверен он.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Шанхае на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров, заявил, что протекционизм и санкции стали «реальностью современного мира». По мнению главы правительства, санкции стали «источником самореализации» для России. «В результате этого мы начали развивать импортозамещение, у нас возникли целые вполне конкурентоспособные направления в промышленности, в высоких технологиях», — говорил он.
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