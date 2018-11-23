В последнее десятилетие Китай занял оставленную Западом нишу, предлагая политическим союзникам финансирование и кредиты на проекты, продвигающие его коммерческие и геополитические интересы. Причем без обязательств в виде прозрачности и соблюдения других норм, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Из-за отсутствия официальных данных оценить масштаб этого кредитования трудно. По оценкам специалистов Университета Джонса Хопкинса, китайские власти, банки и подрядчики одолжили африканским правительствам и госкомпаниям около 143 млрд долларов в 2000—2017 годы.

Но информации о сроках погашения, стоимости и условиях этих займов почти нет.

Это большая проблема для МВФ. «Компетентность МВФ базируется на способности оценить приемлемый уровень задолженности. Если он ошибется или сделает это, не обладая информацией, доверие к нему будет подорвано», — утверждает бывший высокопоставленный сотрудник фонда.

МВФ больше года предупреждает о росте долга бедных стран. Пакистан уже ведет с ним переговоры о финансовой помощи, с запросами обратились Ангола, Замбия и другие государства. Эксперты МВФ не знают, насколько сильно финансовые проблемы стран связаны с кредитами Китая. Кроме того, никто не может гарантировать, что Пекин пойдет навстречу заемщикам и другим кредиторам.