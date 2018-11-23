Объемы интернет-продаж в Black Friday («черную пятницу») в США достигли 6,22 млрд долларов, что на 23,6% больше, чем год назад, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics.

«Черной пятницей» в США называют день после Дня благодарения, который отмечается в последний четверг ноября. К этой дате в магазинах проводятся акции по продаже товаров с большими скидками.

Отмечается, что минувшая пятница в этом году была также первым днем в истории, когда объем продаж смартфонов превысил 2 млрд долларов.

«Ожидается, что продажи в Интернете в Киберпонедельник (26 ноября. — Прим. ред.) установят новый рекорд в 7,8 миллиарда долларов, что почти на 18% больше, чем в прошлом году», — сообщает CNBC.