С курсом рубля не произойдет серьезных изменений при условии, что на Россию не наложат новые сильные санкции. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе на телеканале «Россия 1».

«Если санкции не будут сильными, я надеюсь, тогда и рубль останется в пределах той волатильности, которую мы наблюдали последние два года», — отметил Кудрин.

Похожий прогноз глава Счетной палаты озвучил и для цен на нефть.

«В будущем году мы не ожидаем каких-то непредвиденных обстоятельств, хотя все падения цен на нефть всегда были непредсказуемыми. Пока [есть] консенсус прогноза. И мировые агентства, и российские министерства, и центральный банк, — мы планируем, что цена на нефть все-таки будет пока сохраняться. Мы немножко разные в позициях, но я думаю, что выше 60 долларов цена на нефть будет», — отметил Кудрин.