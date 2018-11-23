Проект британского соглашения по Brexit — это лучшее доступное решение для защиты экономики и начало пути для воссоединения разделенной страны, считает министр финансов Великобритании Филип Хэммонд.

«Эта сделка — способ ухода Великобритании из Европейского Союза с минимальным негативным воздействием на нашу экономику», — заявил он изданию BBC в субботу, накануне саммита в Брюсселе.

По его мнению, единственное, что сдерживает британскую экономику в данный момент — это неопределенность отношений между ЕС и Соединенном Королевством. Хэммонд не сомневается, что если бы Британия покинула ЕС без соглашения, то последствия для экономики были бы очень серьезными, разрушительными и крайне негативными для создания рабочих мест и процветания в будущем.

Решение остаться в составе Евросоюзе после полученных результатов референдума подорвало бы доверие к политической системе Соединенного Королевства. «Это заставило бы очень большое число людей чувствовать себя подведенными, преданными системой», — сказал Хэммонд.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна встретиться с лидерами стран ЕС в воскресенье, чтобы подписать соглашение по Brexit. Накануне саммита, в субботу, она провела переговоры с главами Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и Европейского совета Дональдом Туском.