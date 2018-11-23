Глава Евросовета Дональд Туск рекомендовал лидерам ЕС одобрить предложенную Великобританией сделку по Brexit на саммите в воскресенье. Об этом сообщается в официальном письме Туска главам европейских стран, направленным им накануне саммита.

«Во время этих переговоров никто не хотел никого побеждать. Мы все искали хорошего и справедливого соглашения. И я считаю, что мы наконец нашли наилучший компромисс», — написал Туск, отметив хорошую работу переговорных групп по Brexit со стороны ЕС и Великобритании.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что «в этот день ни у кого-то не будет причин быть счастливыми», важно отметить, что ЕС прошел проверку на единство и солидарность в это критическое время.

Во время саммита лидерами стран ЕС будет предложено утвердить два ключевых документа по Brexit. Первый — политическая декларация, в которой говорится о том, какими могут быть отношения Великобритании и ЕС после Brexit, как будут реализовываться такие важные пункты, как торговля и безопасность.

Второй документ — Соглашение о выходе из ЕС, имеющий обязательную юридическую силу, в котором излагаются условия выхода Великобритании из ЕС, в том числе по проблеме ирландской границы.