Внешэкономбанк (ВЭБ) приступил к разработке информационно-сервисной платформы, необходимой для выполнения госкорпорацией роли координатора институтов развития, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией в ВЭБе. Ее созданием будет заниматься проектный офис, а его куратором со стороны госкорпорации станет зампред ВЭБа Алексей Иванченко, знает другой собеседник РБК. По его словам, решение о создании проектного офиса было принято председателем ВЭБа Игорем Шуваловым несколько дней назад.

В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития. Этим занимается проектный офис, соруководителями которого являются заместитель председателя ВЭБа Алексей Иванченко, глава Корпорации МСП Александр Браверман, генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и руководитель «ДОМ.РФ» Александр Плутник, сообщили в пресс-службе ВЭБа.

О том, что у Игоря Шувалова есть планы сделать госкорпорацию единой платформой для координации основных институтов развития, стало известно в мае 2018 года, через несколько дней после его назначения на пост руководителя корпорации. К середине осени был согласован законопроект, вносящий поправки в закон о Банке развития, в том числе в части наделения госкорпорации функциями координатора. В этих же поправках содержится норма о переименовании Внешэкономбанка в корпорацию «ВЭБ.РФ». Закон уже приняла Госдума, а 23 ноября одобрил Совет Федерации, теперь для вступления в силу его должен подписать президент.

В документе указано, что ВЭБ.РФ будет заниматься в том числе комплексным сопровождением проектов: осуществлять «экспертизу экономических и социальных эффектов» от их реализации и участвовать в управлении институтами развития и координировать их работу. Речь идет о специализирующейся на развитии малого и среднего бизнеса Корпорации МСП, поддерживающей российских экспортеров РЭЦ и отвечающей за ипотеку корпорации «ДОМ.РФ».

В ближайшие пять лет ВЭБ сможет принять участие в проектах развития на общую сумму 3 трлн рублей, говорил в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Для беспроблемного выполнения этой роли ВЭБ до 2024 года получит от государства 600 млрд рублей на погашение внешнего долга, кроме того, предусмотрен новый формат его докапитализации в виде 300 млрд рублей утвержденного капитала (бюджетные деньги резервируются, но выделяются только по мере необходимости). Потенциальная возможность докапитализации через утвержденный капитал предусмотрена для Корпорации МСП и РЭЦ.