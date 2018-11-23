Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тыс. рублей после спора о «макарошках» с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.

«Вчера был последний день (диеты)», — сказал РИА Новости Бондаренко, отметив, что утром в пятницу намерен взвеситься и узнать, насколько похудел по итогам эксперимента.

«Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя», — ответил парламентарий на вопрос о том, можно ли прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц.

По его словам, ему неизвестно, как долго он будет возвращаться к прежнему, привычному питанию. «Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах», — сказал Бондаренко.

Депутат пока не думал, каким будет его первый завтрак после «диеты». «Понимания пока нет, не думал на эту тему», — признался он.