В Самаре злоумышленник попытался взломать банкомат, но устройство «подсунуло» ему пустую ячейку. Об инциденте сообщается в пятницу на сайте МВД.

«В дежурную часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Самаре обратился представитель одной из кредитно-финансовых организаций, который сообщил о повреждении терминала в помещении банка», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленник рано утром вошел в здание и попытался вскрыть банкомат, однако не сумел это сделать. В итоге ему удалось похитить только пустую ячейку для сбора фальшивых банкнот.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (о покушении на кражу).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержан 21-летний уроженец одного из государств Средней Азии, который ранее попадал в поле зрения полиции в связи с совершением имущественного преступления», — сообщила Ирина Волк.



В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.