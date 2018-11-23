Правительство отсрочит введение новых требований по хранению персональных данных в России при бронировании и покупке авиабилетов с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года. Государство пошло на уступки авиакомпаниям, у которых нет технической возможности в срок завершить реорганизацию работы с данными, пишет «Коммерсант».

Замминистра транспорта Александр Юрчик, курирующий авиацию, 22 ноября заявил, что после «консультаций с авиакомпаниями» срок исполнения требований отложен до 31 октября 2021 года.

Исходный документ вызвал напряжение на авиарынке — уже не первый год его ключевые участники и их партнеры среди систем бронирования в один голос говорили о фактической невозможности применять эти требования в отрасли. Профильных отечественных продуктов всего два: новая и малоизвестная Национальная система бронирования (НСБ), разработанная «Ростехом», аэропортом Внуково и ТАИС, и традиционная «Сирена-Трэвел», развитие которой началось еще во времена СССР. Мнения участников рынка и экспертов об адекватности этих систем задачам крупных авиакомпаний расходятся, но в любом случае сам по себе переход был бы дорогим и чреватым массой технологических рисков.

Западные системы бронирования до сих пор не высказывали готовности пойти навстречу клиентам и регуляторам и перевести хранение и обработку данных в Россию, скорее наоборот. Однако теперь ситуация изменилась.

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов заявил, что Sabre, с которой работает авиакомпания, перенесет данные и процессинг в РФ, причем за свои средства. Второй по величине российский перевозчик S7 в ноябре 2018 года перешел с принадлежащей SITA системы Horizon на Amadeus. Глава директората развития технологий S7 Руслан Верещагин говорит, что компании сейчас также ведут переговоры о переносе данных в Россию. «После решения Sabre у нас появился дополнительный аргумент»,— пояснил он. В S7 рассчитывают подписать меморандум с Amadeus в течение нескольких недель.

Точных данных о стоимости услуг иностранных сервисов для российских авиаперевозчиков в открытом доступе нет: стороны не раскрывают цены контрактов, ссылаясь на коммерческую тайну. По оценкам экспертов, трансфер данных и технологий может обойтись IT-компаниям в десятки, а то и сотни миллионов долларов.