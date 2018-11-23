Темп роста ВВП России в 2021 году может составить 1,9%, говорится в среднесрочном прогнозе развития российской экономики на 2019—2021 годы, подготовленном ВШЭ.

Эксперты отмечают, что на 2019 год приходятся основные риски для экономического роста. Среди них — неблагоприятная динамика цен на нефть, повышение ставки НДС, приостановка снижения ключевой ставки.

«В этих условиях рост ВВП замедлится с 1,8% в 2018 году до 1,3% в 2019 году. По мере ослабления влияния некоторых из негативных факторов, характерных для 2019 года, и проявления первых положительных эффектов от проводимых реформ рост экономики может ускориться до 1,6% в 2020 году и 1,9% в 2021 году», — говорится в документе.

При этом эксперты отмечают, что результаты 2020—2021 годах могут оказаться и более благоприятными.

«Это произойдет не только в случае более высоких темпов роста экспорта и более высоких цен на нефть, но и при эффективной реализации мер по улучшению инвестиционного климата и тех мероприятий национальных проектов, положительное влияние от которых может проявляться в границах прогнозного периода, а главное — при радикальном уменьшении рисков административного и уголовного преследования предпринимателей», — считают в ВШЭ.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2019 года темп роста ВВП будет на уровне 1,3%. К 2020 году он ускорится до 2%, а начиная с 2021 года поднимется выше 3%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также говорила, что рост ВВП России в 2021 году может достичь 3% в случае успешной реализации правительством мер экономической политики.