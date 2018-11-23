Верховный суд РФ зарегистрировал кассационные жалобы пользователей мессенджера Telegram на мартовский отказ Мещанского суда Москвы принять коллективный иск к ФСБ, сообщил РАПСИ адвокат Саркис Дарбинян.

В сентябре Мосгорсуд оставил без изменения решение об отказе в принятии коллективного иска пользователей мессенджера.

Согласно карточке дела на сайте суда, истцами выступили 36 человек. По их мнению, требование ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписки всех пользователей является незаконным. Однако Мещанский суд отказал в принятии искового заявления, поскольку из его содержания не следует, что обжалуемые действия нарушают права и свободы заявителей.

Как сообщалось ранее, основатель Telegram Павел Дуров в середине июля 2017 года получил от ФСБ запросы на предоставление информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров, использующих мессенджер. Однако Дуров не ответил на запросы, а 27 сентября сообщил, что ФСБ составила административные протоколы на мессенджер в связи с нарушением требований закона о связи.

Впоследствии компания Telegram обращалась в ВС РФ с административным иском о признании недействующим приказа ФСБ, регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании электронных сообщений. Однако ВС отклонил требования мессенджера. Таким образом, суд подтвердил право спецслужбы запрашивать у организаторов распространения информации в сети Интернет данные для расшифровки сообщений пользователей. Решение вступило в законную силу.



В апреле Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о прекращении создания технических условий для передачи и приема сообщений в Telegram до исполнения мессенджером обязанности по передаче ключей дешифрования. Решение суда первой инстанции подлежало немедленному исполнению.

