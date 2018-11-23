В России в пятницу, 23 ноября, начинается акция распродаж «Черная пятница», которая продлится до воскресенья. Впервые за онлайн-магазинами будут следить с помощью роботов. Они проконтролируют, чтобы участники не завышали цены перед распродажей и не привлекали клиентов искусственными скидками. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Недобросовестные компании будут дисквалифицированы.

Цены на все товары, которые участвуют в днях распродаж, проверяют за сутки до старта акции, пояснил президент АКИТ Артем Соколов. Компании загружают свои предложения в информационную систему на площадке, где проводится «Черная пятница», после чего робот анализирует стоимость продукции в магазине за последние несколько недель. Речь идет только об онлайн-магазинах, стационарных точек продаж проверки не коснутся — такой возможности нет.

«Так мы можем сравнить и понять: действительно ли скидка реальная. Если у нас возникает ощущение, что она накручена, такой товар мы снимаем, — отметил он. — Также у нас есть специальная горячая линия. Те, кто заметил, что скидки ненастоящие, могут сообщить об этом. Такие предложения также будут моментально сниматься с нашей площадки».

Соколов уточнил, что механизм проверки с помощью робота в этом году применят впервые, в прошлом сезоне за скидками следили только покупатели.

По прогнозам (АКИТ), в 2018 году в ней примут участие более 5 тыс. компаний по всей стране. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, отметили в ассоциации. Традиционно в этом году по акции будут продаваться электроника, бытовая техника, одежда, детские товары, украшения и другие товары. Кроме продукции массового потребления, купить с дисконтом можно будет даже автомобили и недвижимость. Также будет расширен ассортимент услуг: от скидок на страхование и образование до бронирования номеров в элитных отелях по сниженным ценам. Российские банки тоже используют возможности «Черной пятницы» и предоставят клиентам скидки. Чаще всего банки предлагают повышенный кешбэк или особые условия по карте на период действия акции.

Максимальная скидка на товары в этом году достигнет 90%. В АКИТ подчеркнули, что она будет действовать на одежду и аксессуары. В сегменте бытовой техники и электроники таких акций ждать не стоит, особенно на популярные бренды, добавил представитель ассоциации.

Другой крупнейший организатор «Черной пятницы» — Black Friday намерен проводить выборочную проверку предложений на предмет завышения цен и честности распродаж на протяжении всех дней акции, пояснила коммерческий директор компании Светлана Харабурова. По ее словам, это позволит обеспечить максимальную прозрачность скидок. При выявлении нарушений компания намерена требовать оперативного исправления ошибочных цен. А за неоднократные нарушения магазин будет сниматься с распродажи.