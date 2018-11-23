Правительство России работает над снижением числа платных услуг в государственных больницах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью « Российской газете » .

«Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг. С одной стороны, развивая системы, например, оказания медицинской помощи внутри учреждения, создавая электронные сервисы, которые будут появляться в рамках цифровизации российской экономики. С другой стороны, расширяя предоставление бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации», — сказала Голикова.

Она добавила, что в Кабмине также идет работа по усовершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.