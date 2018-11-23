В круг обязанностей Владимира Зотова входит обеспечение непрерывности деятельности казначейства и казначейских операций, в том числе актуализация и совершенствование нормативной базы, контроль функционирования программных комплексов, договорная работа с внешними контрагентами. В качестве операционного директора Зотов координирует работу подразделений, осуществляющих широкий спектр казначейских операций банка: от сделок на долговом и валютно-денежном рынках до продаж инвестиционных решений частным клиентам.

Владимир Зотов окончил Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ) в 1997 году. В финансовой сфере работает с 1995 года. К команде УБРиР присоединился в 2002 году в качестве начальника отдела брокерских операций. В 2004 году возглавил управление инвестиционных услуг, с 2006 года – начальник управления финансовых институтов, с 2013 года – руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг. В 2016-2018 годах Зотов возглавлял дирекцию финансовых рынков УБРиР, курируя такие направления, как обслуживание розничных клиентов по инвестиционным операциям, взаимодействие с банками-контрагентами, а также выпуск собственных облигаций банка и привлечение финансирования на внутреннем рынке капитала.

С 2017 года входит в состав Совета директоров ассоциации «НП РТС», которая занимается вопросами создания финансовой инфраструктуры, поиском прогрессивных финансовых решений и точек роста. Приоритетами организации являются разработка новых инвестиционных продуктов, совершенствование отраслевого законодательства, повышение уровня финансовой грамотности, развитие технологий.

УБРиР за время работы Зотова неоднократно завоевывал победные дипломы конкурса «Элита фондового рынка», одного из наиболее престижных конкурсов среди профессиональных участников отрасли, а также другие награды и премии.